金观平：精准施策破解房地产发展难题

中评社北京4月3日电／据经济日报报导，住房城乡建设部近日发布《关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知》，要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划，提前谋划2026年至2030年住房发展规划。



当前，我国房地产市场供求关系发生重大变化，城镇化从快速发展中后期向成熟期过渡，全国城镇新增住房需求量仍有较大潜力，但需求结构和空间分布发生深刻变化，区域之间、城市之间和城市内部房地产市场发展不断分化。从供给看，住房“有没有”的问题已基本解决，但结构性不足问题仍然突出。房地产市场城市间分化十分明显，如果在供需基本平衡、甚至供大于求的城市继续大量供给，会造成当地住房严重过剩。即便对一些大城市来说，住房也已不是绝对性供不应求。



在新形势下，要特别警惕住房供需错配带来的过剩或不足等风险。为此，各地政府全面摸清和掌握居民住房现状和需求，科学制定和实施城市住房发展规划和年度计划，促进住房供给和需求在多维度的精准匹配，具有很强的现实性和紧迫性。



科学编制住房发展规划和年度计划，有助于各地根据人口变化、产业发展等情况确定住房需求，根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源，实现以人定房、以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落。



我国房地产市场区域特征明显，因地制宜编制住房发展规划和年度计划，明确本区域住房发展目标，可以因城施策、精准施策，提高住房政策针对性、精准性和科学性，更好满足居民住房需求，推动住房市场和住房保障高质量发展。



科学编制住房发展规划和年度计划的过程，也是各地摸清住房底数，确立市场未来发展目标的过程。其中，科学确定保障性住房发展目标是重要内容。加快保障性住房等“三大工程”建设，是当前和今后的一项重要任务。规划建设保障性住房的重点是拓展配售型保障性住房新路子，应进一步明确保障性住房供应套数和户型结构，合理确定保障范围和准入条件，建立常态化受理机制，将符合条件的工薪收入群体纳入轮候库，在合理轮候期内予以保障。此外，还应以编制住房发展规划为抓手，完善“保障＋市场”的住房供应体系。

