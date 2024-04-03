韩国瑜见英议员　争取支持台湾入CPTPP

韩国瑜会见英国工党影子商业与贸易副大臣梁辛尼勋爵所带领的英国工党国会议员访问团。（中评社 俞敦平摄） 中评社台北4月3日电（记者 俞敦平）中国国民党籍“立法院长”韩国瑜3日中午接见及款宴由英国工党影子商业与贸易副大臣梁辛尼勋爵（Lord Leong）带领的英国工党国会议员访问团。在致词中，韩国瑜强调了加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）对台湾的重要，并希望英国工党能在英国国会替台湾发声。韩国瑜强调台湾“立院”的三个主要政党尽管内政议题上多有分岐，但对外是一致的欢迎英国国会建立友好的“国会外交”。梁辛尼致词时没针对CPTPP的议题回应，他主要和韩国瑜分享了台英两地“国会”制度的不同，与民主的可贵。



韩国瑜于3日中午接见英国工党国会议员访问团。会谈开始时，媒体被允许采访双方的致词，随后进行了非公开的闭门会谈。除了韩国瑜外，“副院长”江启臣、台英“国会联谊会”会长、国民党“立委”张嘉郡及民进党陈冠廷、台湾民众党“立委”林国成出席了此次会议。



在致词中，韩国瑜先是热烈欢迎英国议员的到来，并回顾了近年来台湾“立法院”与英国国会之间日益频繁的交流。他提到，去年“副院长”江启臣曾带领“立法院”代表团访问英国，而今年由于江启臣升任“副院长”，因此蓝委张嘉郡接任了台英“国会联谊会”会长的职务。韩国瑜强调，英国是台湾学生留学的首选国家之一，并期待未来双方能有更密切的交流。他特别感谢英国国会对台湾的支持，尤其是希望英国国会能力挺在台湾加入CPTPP。



韩国瑜接着提到，虽然台湾内部的三大政党在诸多的内政议题上存在分歧，但在对外关系和外交立场上，他们保持团结一致。他向英国议员报告，三大政党都非常重视他们的访问。



梁辛尼勋爵在他的致词中没有针对CPTPP一事进行回应，他主要谈到了英国和台湾“国会”制度的差异，并分享了他对民主价值的看法。他认为，尽管民主不是完美的制度，但它是目前最佳的政府形式。他引用了已故工党下议员托尼‧本恩（Tony Benn）的话，强调政治家应该经常自问五个问题，以确保他们不忘记代表人民的权力来源。这五个问题是：“你拥有什么样的权力？你从哪里得到它？你是为了谁的利益而行使它？你对谁负责？我们如何才能摆脱你？”梁辛尼勋爵称赞托尼·本恩是捍卫民主的勇士，并将这些问题作为礼物送给韩国瑜。

