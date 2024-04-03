巴勒斯坦再次提出加入联合国的申请

中评社香港4月3日电／巴勒斯坦常驻联合国观察员里亚德·曼苏尔就巴勒斯坦成为联合国正式会员国问题发出了一封新信函。



TRT消息，巴勒斯坦在社交媒体平台上分享了申请函的副本。



曼苏尔在给古特雷斯的信中说：“关于2011年9月23日文件S/2011/592中所载的巴勒斯坦国申请加入联合国的事宜，幷根据巴勒斯坦领导人的指示，我很荣幸请求安理会在四月份重新评估该申请。”



曼苏尔在信中要求尽快将这一请求转交联合国安理会。



2022年7月26日，巴勒斯坦常驻联合国观察员曼苏尔在就安理会正式成员身份发表讲话时提醒，巴勒斯坦的领土完整已得到联合国安理会通过的第2334号决议的承认。 2016年12月23日，正式会员资格被授予，他希望自己的身份得到确认。



该决定确认以色列在1967年以来占领的包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦领土上建立定居点是非法的，幷呼吁以色列立即停止在被占巴勒斯坦领土上的一切定居点活动。



巴勒斯坦不是联合国成员国，在这个拥有193个成员国的组织中拥有“非成员观察员国”地位。



2012年，联合国大会将巴勒斯坦地位从“观察员”升级为“非会员观察员国家”。



巴勒斯坦成为联合国正式会员国，需要得到联合国安理会的批准，然后在联合国大会上进行表决。



巴勒斯坦于2011年申请成为联合国正式会员国，但这一申请没有得到联合国安理会必要的支持。