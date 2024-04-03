陈其迈：高雄零星灾况皆排除　驰援花莲救灾

高雄消防局特搜队带着专业救援装备器具，搭乘运输机前往花莲支援救灾。（照：高雄市政府提供） 中评社高雄4月3日电／花莲今晨发生芮氏规模7.2地震，灾情严重，民进党籍高雄市长陈其迈已命消防局特搜 队驰援， 第一梯次已赶赴花莲支援救灾。



根据气象署地震测报资讯，台湾地区今天上午7时58分发生芮氏规模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位于花莲县政府南南东方25.0公里（位于台湾东部海域），全台湾有感。



高雄市长陈其迈亲自召开记者会说明，针对稍早零星电梯故障受困案件，均已脱困人员平安。地震当下，轻轨以慢速行驶，捷运一度停驶，清车巡轨检视后已恢复载客营运、运作正常；确认高雄各区平安无虞，第一时间下令消防局特搜待命，第一梯次目前已赶赴花莲支援救灾，并已抵花莲机场。



地震发生后，陈其迈随即召开应变会议，启动紧急应变中心应变机制，了解掌握各区状况，截至目前为止，高雄仅传出零星电梯故障案件，受困于电梯的民众均已平安脱困，无人员伤亡，建筑物部分及公路桥梁皆无受损、倒塌，水电供应正常。各地状况仍持续留意掌握中。



有关大众运输应变因应，陈其迈表示，市府第一时间成立紧急应变中心掌握状况，轻轨依照SOP载客慢速巡轨，确认安全无虞即恢复正常速度营运。捷运载客列车则慢速行驶至车站后清车，一度暂停载客，待全线巡轨检视确认安全，橘线、红线分别于8点26分、8点34分已恢复正常载客营运行驶。



陈其迈关心东部灾况，第一时间上午8时指示消防局特搜待命，紧急与花莲、台东联系，特搜队稍早至屏北军机场，搭乘C130运输机前往花莲支援救灾，目前已搭机抵达花莲机场。第一梯次10人、一只搜救犬及各式搜救装备，准备4公吨的专业救援装备器具，已出发驰援灾害现场；第二梯次持续整备中。



对于地震相关资讯，陈其迈提醒民众朋友，务必以官方发布消息为主，避免传递错假讯息造成恐慌。另外，强震过后，“中央气象署”示警，未来几天可能陆续发生余震，陈其迈也叮咛民众朋友，留意正确的地震资讯，西南沿海地区留意海啸警报，近期都得提高警觉。