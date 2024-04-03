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塞浦路斯宣布暂停欧盟援助加沙海上通道项目
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2024-04-03 15:58:54
中评社香港4月3日电／塞浦路斯外交部长康斯坦丁诺斯·孔波斯2日宣布，由于以色列空袭加沙地带导致多名国际救援人员死亡，欧盟援助加沙海上通道项目已暂停。
新华社报导，孔波斯说，暂停欧盟援助加沙海上通道项目是为了对项目安全彻底重新评估。
欧盟援助加沙海上通道项目由塞浦路斯发起，旨在通过海上通道向加沙地带运送援助物资。
3月8日，欧盟委员会主席冯德莱恩与塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯在塞浦路斯拉纳卡共同启动该项目。3月12日，第一艘通过欧盟海上通道项目向加沙地带运送援助物资的货船从塞浦路斯启航。
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