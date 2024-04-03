花莲大地震灾情　全台7死711伤77人受困

0403地震灾害应变处置报告。（照片：台消防署提供） 中评社台北4月3日电／台湾东部外海3日上午7时58分许，发生规模7.2强感地震，位于震央的花莲陆续传出严重灾情。根据台消防署截至下午2点统计，目前全台已累积7死711伤77人受困，受困的77人全集中在花莲县，全台各县市均已派出特搜队赶抵花莲救援。



赖清德下午前往花莲勘灾，依序前往花莲天王星大楼、统帅大楼、花莲女中、山海关大楼等6处了解救援进度。



媒体报导，新城警分局与保七第九大队接获太管处人员通报，“国家公园”内德卡伦步道约300公尺处，有人遭落石砸中，员警获报后到场瞭解，经查有7名旅客至德卡伦步道爬山，遭遇强震，造成何姓、苏姓女子、陈姓女子、涂姓男子遭落石击中，其中何女、苏女死亡、陈女重伤、涂男轻伤。重伤陈女紧急送医救治，但仍伤重死亡。目前2名遗体经富世所及新城分局侦查队确认后，已搬运下山。



此外，目前白杨步道1.8K坍方，有12名游客受困，等待救援中。



根据花莲消防局统计，死亡的民众分别是，太鲁阁得卡伦步道；何姓女子48年次、苏姓女子49年次、陈姓女子49年次、余姓女子（工程人员）69年次；汇德隧道：张姓男子82年次；台9县和平段：吴姓男子67年次；和仁矿区：李姓男子47年次，总计7人死亡。



灾害应变中心表示，花莲县、桃园市、宜兰县、新北市一级开设，基隆市二级开设，新竹县、彰化县、南投县、云林县、嘉义县、澎湖县、新竹市、台中市、嘉义市、台南市三级开设。



灾害应变中心统计，全台1103件灾情，铁路、高铁、捷运3件，建物损毁125件，民生基础设施189件，道路、隧道灾情28件。曾停电约317193户，目前尚停电户数91355户，台电公司持续复电中；水力部分花莲场、寿丰场、新城场出水量异常，台水公司查证中，通讯方面目前通讯基地台受损33台。



灾害应变中心指出，花莲北滨街一栋公寓民宅大幅度倾斜外，市区旧火车站前出现一栋10层楼大楼倾斜摇摇欲坠，百余名住户目前正陆续疏散中。