投资中国2024年首场海外活动在丹麦举行

中评社香港4月3日电／“投资中国”2024年首场海外活动——中丹企业圆桌会议2日在丹麦首都哥本哈根举行。



中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激致辞时表示，中国经济稳健前行，长期向好的基本趋势没有改变，依然是全球经济增长的最大引擎。中国正加快发展新质生产力，将快速释放巨大需求。丹麦企业在绿色能源、智能制造、生物制药、绿色航运等新兴领域具有显着优势，既有历史悠久且深耕中国的跨国公司，又有一批充满活力的隐形冠军，希望丹麦企业投资中国，分享中国发展机遇。



新华社报导，丹麦工业联合会代表表示，中国经济为世界经济复苏提供强大动力，丹麦企业看好中国经济发展前景，“投资中国”首场海外活动在丹麦举行，令丹麦企业备受鼓舞。丹麦企业在华发展顺利，丹麦工业联合会将持续支持丹麦企业深耕中国市场，扩大对华投资。



与会丹麦企业人士表示，绿色低碳和生物经济是中国经济发展的新动能，中国在新能源等领域的成就举世瞩目，丹麦企业在中国大有可为，将加大在华研发投入，在绿色航运、绿色能源、智能制造、健康消费、生物医药等领域加大对华投资，助力提高企业的全球竞争力。



中国山西省、天津市、苏州市等地方政府、园区与企业代表参会并进行推介。会后，相关地方政府和企业代表与丹麦企业开展投资项目对接洽谈。