抢救震灾　林右昌偕傅崐萁搭直升机赴花莲

林右昌与蓝委傅崐萁抵达天王星大楼勘灾，并听取现场花莲县长徐榛蔚及消防人员简报灾情。（照：林右昌脸书） 中评社花莲4月3日电／台湾花莲今天上午发生规模7.2强震，全台已造成7死，交通中断，花莲多处发生灾情。“内政部长”林右昌中午与中国国民党“立委”傅崐萁搭乘空勤总队直升机前往花莲，赶往倾斜的天王星大楼勘灾，并听取现场花莲县长徐榛蔚及消防人员简报灾情。



林右昌表示， 蔡英文和“行政院长”陈建仁指示，目前因有人员受困，所以一切以救人为先。此外，目前花莲铁公路中断，预计最快明天凌晨先抢通铁路单向通车。



台湾东部外海今天早上7时58分发生规模7.2强震，全台剧烈摇晃，余震不断，各地皆传出灾情。根据最新统计，全台灾情统计1103件，已造成7死711人伤。

“内政部长”



针对花莲灾情部分，林右昌稍早已抵达花莲天王星大楼现场。林右昌在脸书发文指出，目前大楼内仍有一位民众失联，透过生命探测仪的侦测后，再调阅监视器，确认该名失联女子在今早8时11分从花岗街进入大楼，之后15秒左右地震发生，随即大楼倒塌，因此很可能在一楼至二楼之间，目前搜救人员准备凿穿楼地板让搜救犬可以进入展开搜寻工作。



林右昌表示，军方也分别在上午11时多、下午1时多派遣共两架次C-130运输机，共载运58人5犬由屏南机场起飞，抵达花莲后将全力投入抢救灾。



在铁路部分，将优先抢通台铁。目前宜兰至花莲及鳯林不通，预估明明日首班车可抢通西线，单线双向行车，明日中午抢通东线，恢复双线行车。



林右昌表示，苏花公路下清水桥断落部分，因公路中断需时间修复，台北快轮（今日）、新台马轮（明日）将会投入苏澳港至花莲港输运。

