马英九参观中山大学 心系台湾地震

中山大学党委书记陈春声（左一）陪同马英九一行参观校园并表达对台湾地震的关心（中评社 林艶摄） 中评社广州4月3日电（记者 林艶）中国国民党前主席马英九4月3日率台湾青年访问团赴中山大学交流联谊。在中山大学党委书记陈春声和校长高松的陪同下，马英九一行参观了中山大学校园。期间，陈春声书记对台湾地震灾情情况表达了关心，马英九表示他也一直在关注台湾地震有关消息。



中山大学和台湾有着深厚的渊源，近十年来，学校共录取了台湾学生近千人，陈春声书记本人也曾在台湾暨南国际大学历史系和台湾中央大学客家学院担任客座教授。陈春声对马英九说，在得知台湾地震后，学校非常关心地震情况，第一时间向台湾同学瞭解家里的状况，其中有一位来自花莲的博士和家里尚未联系上。马英九称，他也一直在关注地震有关消息，犹记得当年“921地震”场景非常忙乱。据悉，台湾花莲今次地震7.3级，是“921地震”发生25年之后最大的一次地震。



今日是马英九一行在大陆的第三天访问也是在广东的最后一天，上午马英九一行前往广州黄花岗七十二烈士墓园祭拜烈士并敬献花篮并参观黄埔军校。下午，马英九率台湾青年一同前往中山大学交流。今晚将搭乘飞机抵达西安。



应大陆方面邀请，中国国民党前主席马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行首站在广东预计停留3天，包括参访中山大学与师生交流、瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观国父孙中山先生故居纪念馆与黄埔军校旧址纪念馆等行程；第二站陕西预计停留4天，包括参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”、参观秦始皇帝陵博物院、前往马援祠及马援墓寻根等行程；此行最后一站北京预计停留4天，包括前往北京大学参访交流、参观八达岭长城、北京故宫、中国空间技术研究院及卢沟桥和中国人民抗日战争纪念馆等行程。

