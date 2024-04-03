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恒指跌206点　主板成交约998亿元
http://www.CRNTT.com   2024-04-03 16:28:17


　　中评社香港4月3日电／港股今日回吐，恒指收报16725点，跌206点，跌幅1.22%，主板成交额不足1000亿元，约998亿元。

　　科技指数失守3500点，报3460点，跌逾2%。

　　据香港电台报导，ATMXJ全部下跌，小米表现最差，跌逾4%，美团失守100元水平，低收逾2%。汽车股受压，比亚迪跌逾2%；蔚来、小鹏及理想汽车跌近5%或以上。

　　金价上升，金矿股造好，紫金矿业、招金矿业升近4%至6%以上。部分资源股亦造好，中国宏桥升逾半成，是表现最好恒指成份股，信义玻璃升4%。 

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