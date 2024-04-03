邱国正儿手机拍性爱片　遭记两大过并汰除

台防长邱国正。（中评社 资料照） 中评社台北4月3日电／“国防部长”邱国正任职于“国安局”的儿子邱晃年被爆出召妓并拍下性爱照上传云端，“国安局”完成调查，决议将邱晃年违失行为记2大过处分，并进行汰除作业。至于有无境外势力介入等情事，移请“法务部调查局”侦办。



“国安局”表示，此案关影片系邱员以私人侧录器进行拍摄，并未使用单位器材。



对于儿子涉黄案情部分，邱国正日前在“立法院”受访说，“儿子点了火，一定要承受，家人会做他的支柱”，一切依法处理，“我虽然痛，但我不会帮他救火，要概括承受”。

媒体日前报导，疑似“国防部长”邱国正之子邱晃年的涉案影片共有8片，不只民意代表揭露的6片，影片上传在中文“我爱○○论坛”、英文“EP○○NER”网站上，

“国安局”今日表示，邱员已提供个人手机、笔电及网路云端帐号密码，经“国安局”进行资安鉴识，其手机及笔电未发现异常及恶意程式，研判是网路云端帐号密码遭骇侵窃取，致相关资讯外流。



“国安局”说，邱员通过此案反情报测谎，无“国安”疑虑，亦未遭恐吓勒索。而此案“国安局”完成行政调查后，移送“国安局”奖惩委员会，经决议予邱员违失行为2大过处分，并进行汰除作业。



“国安局”说，“国安局”就此案是否涉及泄漏情工身分、情报资讯，以及有无境外势力介入等情事，移请“法务部调查局”侦办。



“国安局”说，为掌握“国外”网站影片贴文者身分，“国安局”刻透过国际合作管道，查察帐号IP位址。



“国安局”指出，“国安局”向以高标准要求同仁情工纪律，若涉违失行为，均本毋枉毋纵原则，依法究办；未来将加强法纪宣教及管理，防杜类案发生。