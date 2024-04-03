韩专家研判朝乘波体高超音速导弹试射似成功

朝中社图片 中评社香港4月3日电／朝鲜3日主张其前一天成功试射新型中远端固体燃料导弹“火星炮-16B”型导弹。据韩国专家研判，这是朝方首次成功试射“乘波体”变轨高超音速导弹。



从朝中社当天发布的有关图片来看，“火星炮-16B”型是利用移动式发射车发射的导弹，由一级和二级简体构成。弹头部搭载的高超音速滑翔飞行器（HGV）采用了乘波体结构，而非朝方此前多次采用的圆锥形状。



韩联社报导，国防政策研究机构“韩国国防安保论坛”专门研究委员申锺宇（音）指出，朝鲜此前曾进行携带圆锥形滑翔器的导弹试射，并成功实现回旋飞行。此次是首次试射乘波体滑翔器，并且似乎取得了有意义的成果。与圆锥形滑翔器相比，乘波体更难操控，但却能够实现导弹变轨飞行，因此更容易避免被拦截。他还研判“火星炮-16B”型导弹所搭载的乘波体滑翔器飞行速度达到音速的5倍以上，试验取得成功。



韩国国家安保战略研究院导弹中心主任张泳根也评价认为，此次试验的乘波体滑翔器性能远超现有滑翔器。朝方之前试射的所谓高超音速导弹搭载圆锥形滑翔器，由于圆锥形在大气层内难以获得充分升力而引发了是否真正具备高超音速特性的争议。但此次试射标志着朝方首次投入真正的高超音速导弹和滑翔器进行试射。



至于具体飞行距离，张泳根指出，可从韩军尚未发布探测到的导弹飞行轨迹推测，由于朝方所射导弹进行了变轨飞行，韩军在探测导弹轨迹方面的难度相当高。



申锺宇分析指出，朝方以攻击美军可近距离向韩半岛调遣战力的驻日基地和关岛基地为目的，正在研发高超音速导弹。据估测，这种导弹的射程可能超过4000公里。张泳根也推测称，朝鲜昨天发射的高超音速导弹飞行速度可达音速的15～18倍，其射程可能达到4500公里。