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台湾地震 部分来往香港及厦门高铁列车取消
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2024-04-03 17:31:34
中评社香港4月3日电／台湾花莲对开海域今天早上发生7级以上地震。
香港电台报导，本港运输署表示，内地铁路单位通报，由于车务调动，部分来往香港西九龙站及厦门的高速铁路列车车次取消。涉及由厦门出发的G3005车次，以及由西九龙站出发的G5612车次。
运输署又表示，部分来往西九龙站与厦门、潮汕、汕头和福州站的高铁列车服务将会延迟。
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