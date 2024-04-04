马访陆影响蓝军？罗智强语中评：要有自信

国民党“立委”罗智强接受中评社访问。（中评社 张颖齐摄） 中评社台北4月4日电（记者 张颖齐）马英九率青年学子前往大陆访问，中国国民党内部分人士认为恐影响选情。马英九子弟兵、中国国民党“立委”罗智强接受中评社访问表示，马英九为了两岸和平安全努力，完全符合国民党主轴，党应该要有勇气与自信，应坚持自己是对的，别自我怀疑、画地自限，怕民进党的抗中保台。



罗智强，政治大学法律系硕士，台北市第六选区（大安）“立委”，曾任台北市议员、国民党副秘书长、马英九任内“总统府”副秘书长、发言人、中原大学通识中心兼任副教授等。



关于党内存在的不同看法，罗智强表示，他们都多虑了，民进党打抗中保台牌，从来不会因马英九去不去访陆而改变。就拿九二共识来说，若国民党对九二共识都没信心，那当然就很难去论述，马英九2次大选、甚至国民党“立法院长”韩国瑜2018年竞选高雄市长时，高举九二共识也都当选，民进党肯定只会对九二共识污名化，反倒国民党要有勇气与决志，认为对的理念就该认同、传达出去。



罗智强向中评社说，马英九访陆完全符合国民党的主轴，两岸和平、安全，国民党不要有太多的自我怀疑或犹豫，该坚守的理念就坚守，并努力传达给人民、说服大家、争取认同，千万别画地自限，怕民进党的抗中保台牌。自己要踩稳脚步、坚定想法，该说就该、该做就做，别受影响。



谈到马英九访陆效益，罗智强提到，是“一个没有、一个有”，一个没有就是民进党的抗中保台主旋律，并不会改变，但也不会贬损到马访陆的价值。一个有就是能够在当前降低两岸敌意螺旋上升，很多民众及台商都告诉他，很感谢马英九，之前214金门撞船事件造成的冲突加剧，让大陆对台湾人有敌意、反感，而马访陆可有效下降。



罗智强强调，马英九热爱中华文化、谨守“国家”尊严，展现两岸可以和善，每次访问大陆都对大陆民间社会，增加了对台湾人进一步的了解，另一方面也补强台湾对大陆太过片面、单面向的资讯。

