王鸿薇语中评：习拜通话释讯息　绿勿惹麻烦

王鸿薇 中评社台北4月4日电（记者 杨腾凯）针对中国国家主席习近平与美国总统拜登2日通电话，中国国民党“立委”王鸿薇向中评社表示，中美领导人对全世界释出一件讯息，就是在复杂的地缘政治下，中美仍会进行危机控管，而这项危机当然包括台湾。美中领导人热线也是向民进党政府传达他们不希望台湾变成麻烦制造者。



马英九目前正在大陆访问，国民党副主席夏立言4日将访美。



在马英九访问大陆之际，夏立言赴美访问，会不会让人觉得夏访美是在平衡马英九访陆？



王鸿薇表示，她认为有这样的成分，大家也一定会做这样的解读，这样的解读也没有错，确实对国民党来讲，我们不是只能处理两岸关系，美台关系我们也是可以处理的。



王鸿薇表示，马英九这一次去访问，在520前，时间点满关键的，希望维持两岸和平与交流，一直都是国民党的路线。与此同时，夏立言现在也将访问美国，当然这也是让美方清楚知道，中国国民党的路线是延续过去的“亲美，和中以及友日”，这个路线对台湾来讲是最稳健的，在两岸之间或对美国之间，我们都维持比较友善的关系，不会偏废任何一方。



王鸿薇指出，而且我们也深知，以台湾的处境来讲，对我们最有利的，就是与美国也保持一定的友善关系，两岸也是如此，这才是对台湾最有利的，而不是像民进党政府一样，在两岸上变成美国人的棋子，我们一定要掌握一定的主动权。



美国在台协会（AIT）理事主席罗森伯格接连拜访了国民党“立法院长”韩国瑜及副主席夏立言，是否在中美需要降温的时候，美国希望透过国民党帮民进党赖清德踩煞车？



王鸿薇表示，美国总统拜登与中国国家主席习近平2日热线，这就是很具体的表达，因为时间点也在赖清德520就职以前。美中关系有很多需要解决的事，不过美中领导人的通话对全世界也释出了一件讯息，就是双方斗而不破，会进行危机控管，而这项危机控管当然就包括台湾，尤其在520前，这样的通话也是让国际看，在这么复杂的地缘政治下，美中基本上会维持一定的联系。

