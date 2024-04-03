台湾25年来最强地震 　花莲女中校舍塌陷

花莲女中经历强震之后，校舍梁柱断裂钢筋露出的情况。（照：傅崐萁办公室提供） 中评社花莲4月3日电／台湾东部海域今天上午7点58分左右，发生规模7.2地震，是台湾近25年来最强地震，震央花莲灾情严重，花莲女中多栋校舍梁柱断裂钢筋露出，县政府已紧急宣布全校停班停课。



这是继1999年921大地震以来，最强地震。



综合台媒报导，花莲地区今天发生强震，有多处民宅受损、倾斜坍塌，花莲女中校舍更是被震到钢筋裸露，该校校长詹满福表示，目前学校受损最严重的就是综合大楼，这栋楼已经45年，主要是健康中心和辅导室谘商中心的大楼前1楼钢筋裸露非常严重，最后拆除的可能性非常大。



有关校园灾情部分，截至今天下午15点，经“教育部”校安中心统计，各受灾学校共计380校，初估损失金额共计新台币2亿5,030万元整，其中花莲县花莲女中、屏东县屏东女中、新竹市磐石高中等校校舍受损较严重。



“教育部”提到，国教署已成立专案小组，进行后续勘灾及复建工作，并依据“国教署补助国民中小学充实设施设备作业要点”规定，目前已核定补助花莲县政府1,000万元，嘉义县政府270万元等，作为学校紧急抢修复原使用，让无校舍安全疑虑之学校，都可在连续假期后可返校上课。



“教育部”提醒各县市政府及学校，务必全面清查校园建筑物受损情形，进行校舍安全巡检，以维护学生的受教权益，并确保学生在安全无虞的校园环境中求学。