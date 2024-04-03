地震灾情　全台9死821伤127人受困

花莲天王星大楼倒塌现场。（照片：台“内政部”提供） 中评社台北4月3日电／台湾东部外海3日上午7时58分许，发生规模7.2强感地震，位于震央的花莲陆续传出严重灾情。根据消防署截至下午4点统计，目前全台已累积9死821伤127人受困。其中新增2死，为受困在天王星大楼中的花莲女中老师及台8线刷坡工人。



媒体报导，根据花莲消防局统计，死亡的民众分别是，台8线刷坡男性工人；太鲁阁得卡伦步道；何姓女子48年次、苏姓女子49年次、陈姓女子49年次、余姓女子（工程人员）69年次；汇德隧道：张姓男子82年次；台9县和平段:吴姓男子67年次；和仁矿区：李姓男子47年次。天王星大楼，1名女住户，总计9人死亡。



灾害应变中心表示，花莲县、桃园市、宜兰县、新北市、台北市一级开设，基隆市二级开设，新竹县、彰化县、南投县、云林县、嘉义县、澎湖县、新竹市、台中市、嘉义市、台南市三级开设。



灾害应变中心统计，全台1103件灾情，铁路、高铁、捷运3件，建物损毁125件，民生基础设施189件，道路、隧道灾情28件。曾停电约317193户，目前尚停电户数91355户，台电公司持续复电中；水力部分花莲场、寿丰场、新城场出水量异常，台水公司查证中，通讯方面目前通讯基地台受损33台。



灾害应变中心指出，花莲北滨街一栋公寓民宅大幅度倾斜外，市区旧火车站前出现一栋10层楼大楼倾斜摇摇欲坠，百余名住户目前正陆续疏散中。