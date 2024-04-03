赖清德赴花莲宣示齐心协助度过难关

赖清德前往花莲瞭解地震灾情。（照：赖清德脸书） 中评社花莲4月3日电／花莲近海今天上午发生规模7.2强震，目前全台累计共10人死亡、882人受伤。赖清德下午前往花莲现场勘灾，强调目前最优先的是救人，并让受伤民众给予治疗，以及尽快恢复民生公共设施，全力协助地方政府救灾，齐心协助花莲人度过难关。



将于520就职的赖清德在脸书发文指出，“中央”于第一时间开设灾害应变中心，目前由蔡英文及“行政院长”陈建仁坐镇指挥、掌握灾情，他则取消行程，前往花莲地震地震现场慰问关心，并协助现场救援工作。



赖清德表示，我们会尽速将民众救援出来，并给予受伤民众最好的医疗，协助他们恢复健康。



赖清德也向所有在第一时间奔赴各地灾情现场的军、警、消、公、义警义消等协助搜救的人员，表达最高的敬意与感谢，并呼吁在救灾时，务必注意安全。



赖清德强调，政府会尽早恢复民生公共设施，包括交通、水、电、网路等，一定会以最快的速度进行修复，尽速让大家回复日常生活。



赖清德也提醒，地震第一时间有些假讯息散布，造成民众恐慌。我要请民众以官方发布的资讯为主，不要轻易转传没有经过查证的假讯息。这几天可能持续还有余震，也请大家务必注意自身安全。



赖清德表示，台湾过去曾共同经历过多次地震天灾，在最急难的时刻，往往会看见人性最光辉的一面，以及台湾人团结互助的精神。面对这样的时刻，“中央”和地方一定会全力携手合作，密切沟通、积极救灾和抢修，完成赈灾及重建工作。



最后，赖清德祈愿全体民众平安，救灾与复原工作顺利，早日走出地震难关。



