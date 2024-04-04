马访陆激励北美台湾同乡会　将开启和平之旅

梁义大（左）和陈恬璧。（中评社记者 宋楷文摄） 中评社洛杉矶4月3日电（记者 宋楷文）马英九先生自4月1日起访问大陆，这是两岸关系中的一个重要事件。马英九先生追随孙中山先生“和平、奋斗、救中国”的理念，深盼两岸共同努力，追求和平、避免战争，致力振兴中华。他还强调两岸共享的历史、语言和文化，并希望透过这些共同点和对话来促进和平与合作，寻求两岸关系的稳定与和谐，为两岸人民创造更好的未来。受马英九先生访问大陆的激励，北美洲台湾乡亲联谊会将赴大陆进行和平之旅。



北美洲台湾乡亲联谊会洛杉矶分会会长陈恬璧接受中评社记者专访时表示，马英九先生于2024年4月访问大陆，他的行程包括访问多个历史纪念地，并将与北京大学的学生进行深入交流等。在这次访问中，马英九先生强调了“一个中国”的概念，并与大陆国台办主任宋涛会面。我们认为马英九先生的访问是一个历史性的突破，特别是在当前的内外情势下，我们期待他能够成为“两岸新桥梁”。



陈恬璧表示，马英九先生的大陆行是一次展现两岸共同文化基因和身份认同的旅程。他的行动和言论，不仅为两岸关系提供了新的思考角度，也为两岸和平发展注入了新的动力。这次访问强调了两岸一家人的理念，并期待通过文化和教育的力量，为中华民族的振兴和两岸关系的和谐发展做出贡献。



陈恬璧进一步表示，两岸关系的未来和平发展仍然需要包括我们海外华人持续的沟通和努力。受马英九先生访问大陆的激励，北美洲台湾乡亲联谊会将于今年4月8日至4月25日赴大陆展开“2024促进两岸文化交流参访团”的和平之旅。

