花莲震灾严重　慈济动起来供援助物资与安置

慈济基金会分送饮用水及熟食给民众。（慈济基金会提供） 中评社花莲4月3日电／花莲近海3日上午发生芮氏规模7.2地震，最靠近震央的花莲灾情令人关注。花莲地震后，慈济花莲分会于8点22分立即成立“0403花莲地震灾害关怀与应变机制”，花莲慈济医院也立即启动“中级急诊红色九号”应变机制。



4月3日上午7点58分花莲发生芮氏规模7.2浅层地震，最大震度在花莲和平乡，达6强。台湾各地明显有感强烈摇晃，其中震央花莲县受灾严重。



慈济持续了解灾况与需求，在花莲县政府成立的避难与收容点、救灾地点成立服务中心，提供救灾人员与受灾乡亲物资与关怀。慈济前往医院关怀受伤民众与罹难者家属。



花莲唯一的医学中心、花莲慈济医院已启动大量伤患救治机制。如果有大量伤患时，医院已有准备，目前以第一线消防人员至倒塌的房屋抢救人命为主。



花莲县政府紧急应变提供民众避难收容地点如下：德兴运动场、中华国小活动中心、知卡宣公园、美仑田径场、中正体育馆旁、四八高地、大本公园。



慈济基金会在德兴运动场、中华国小活动中心、知卡宣公园、化仁国中、中正体育馆等地设立服务中心，提供受灾乡亲及来自各地的救灾人员物资与需求。慈济志工、职工、教育志业师生也在收容地点关怀乡亲。



花莲地震后，黎明教养院供餐及饮用水成为即刻需要解决的问题，4月3日上午向慈济提出送餐需求，慈济在中午将热食与饮水送到，花莲黎明机构执行长梁桂花表示，非常感谢慈济基金会在发生地震后即时地伸出援手，不仅捐助饮用水，还有三餐熟食。



慈济基金会表示，慈济目前已提供毛毯、福慧床、隔屏、帐篷、热食、饮用水、能量饮给需要的人员，将会持续关怀受灾乡亲。

