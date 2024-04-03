花莲强震　佛光山月光寺设临时安住中心

花莲县长徐榛佛光山与佛光山月光寺监寺妙勋法师在花莲地震现场关心慰问民众。（照:佛光山月光寺脸书） 中评社花莲4月3日电／花莲地区3日上午发生芮氏规模7.2强震，造成人心惶惶，为了让当地居民、观光客有个安住之所，佛光山花莲月光寺在第一时间成立临时安住中心，免费提供临时安置处所；国际佛光会中华总会也拨款新台币100万元协助第一阶段灾情救援；佛光山慈悲基金会也一同协助救灾。



综合台媒报导，花莲强震发生后，佛光山月光寺监寺妙勋法师，立即与佛光会花莲地区的会员们赶赴天王星大楼倾倒现场关心、慰问，并发送佛珠、观音圣像、大悲水等与大众结缘，以安定人心，并为花莲祈福。



在国际佛光会世界总会总会长心保和尚、署理会长慈容法师的指导下，佛光山月光寺除了成立指挥中心之外，也免费提供寺院作为临时安置中心，包括提供可供50人住宿的客房，以及可供100多人住宿的行军床，国际佛光会中华总会也拨款100万元协助第一阶段灾情救援任务。



国际佛光会秘书长觉培法师表示，由于强震造成花莲交通中断，陆、空无法及时抵达，先由台东地区的佛光人前往支援，佛光山旗山禅净中心监寺慧专法师也调度6位典座准备前往花莲，协助第一阶段灾情救援的需要。



国际佛光会在震灾发生后，立即在花莲成立补给站，并由法师、义工发送面包、食物、饮料、饮水等物资给有需要的居民及协助救灾人员，并为所有人员祈福。

