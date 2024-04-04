刘德海语中评：特朗普胜选或要台湾上谈判桌

刘德海。（中评社 黄筱筠摄） 中评社台北4月4日电（记者 黄筱筠）美国大选预计将是现任总统拜登对上前总统特朗普，台湾政治大学外交系兼任教授刘德海接受中评社访问表示，目前特朗普当选机率蛮高的，对拜登来说有三个不利因素，包括美国经济、以哈战争以及年纪问题。他也说，如果特朗普再度拿下大位，特朗普不确定性比较高，“最坏就是卖了台湾”，特朗普可能会要求台湾上桌去谈判，如果上桌谈，那台湾还有什么机会？民进党可能会觉得特朗普对台湾比较好，但是否真的这样？特朗普是只要能得到庞大经济利益，什么都可以卖。



刘德海，美国亚利桑那大学东亚研究所博士、美国伊利诺大学东亚研究所硕士，学术专长为国际关系、比较外交政策、东北亚国际关系，曾任政治大学国际合作事务处国合长。



刘德海指出，目前特朗普当选机率蛮高的，要注意看美国经济，按照美国的说法是经济状况良好，但问题是民众感觉不是这样，民众投票是根据感觉，不是根据数据。中产阶级都有工作，但是底下阶层可能过得不好，梅西百货倒闭，就是因为民众没有钱，中高消费都消费不起。拜登要赢就是经济要好，需要民众感觉经济变好，民众感觉如果是经济没有好转，那对拜登选情就不利。



他也说，第二是以哈战争后续，美国务院人权官员因加萨政策辞职，还有烧火自焚，美国内部矛盾很大。以哈战争导火线是民主党、国安会顾问苏利文要推以色列与沙特阿拉伯建交，否则也还不至于会有这个战争发生。以哈战争非常严重，民主党的意识形态并非这么亲近以色列，共和党才是亲近以色列，但是这场战争爆发，情绪就出在拜登政府身上，本来是对特朗普不利，但是爆发战争变成对拜登不利。



他表示，第三，在年纪上拜登今年已经81岁了，特朗普77岁，因此整体选情来看，对拜登比较不利，拜登不能再有事了。接着也要看一个重点，中国愿不愿给美国经济利益，美国财政部长耶伦近期将访中，一定是希望中国给美国利益。



刘德海说，以上三项因素来看，拜登寻求成功连任机会不大。

