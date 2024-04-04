高少凡语中评：中美元首热线求稳 析三面向

东海大学国际学院国际经营管理学位学程副教授高少凡。（中评社 资料照） 中评社台中4月4日电（记者 方敬为）美国总统拜登和中国国家主席习近平4月2日通电话沟通，东海大学国际学院国际经营管理学位学程副教授高少凡接受中评社访问表示，中美双方释出的通话内容来看，管控风险、求稳是主要目标。



高少凡提到，但两边对外释出的内容各有着重之处，看来在各自立场上都相当坚持，因此通话的效果有待观察，可以从3个面向来看，包括520赖清德就职谈话、菲律宾在南海对中国的行动变化、美国在日本的军事战略部署情形等，若持续朝对立面前进，中美领袖热线的效果恐怕打折。



高少凡，美国维吉尼亚大学国际关系博士、觉行生命教育基金会董事，曾任东海大学国际长、东海大学国际学院筹备处主任、铭传大学国际长等职。研究领域包括中国与东协研究、东亚与东南亚区域研究、国际关系理论与实务。



中美领袖4月2日晚间通电话，时间近2小时，白宫资深官员对外表示，时间点在赖清德520就职前夕，这次的通话是拜登重申美国的一中政策，及维持台海和平稳定重要的机会。白宫强调，拜登身为三军统帅，有责任保护美国国安及利益，此次对话，是坦率、有建设性、专业及有效率的。习近平则提出中美双方应“以和为贵、以稳为重、以信为本”并再次强调，台湾问题是中美关系中不容逾越的第一条红线。



分析中美领袖热线，高少凡表示，由于最近南海、台海的冲突风险攀升，对美国而言有危机隐患，因为美国年底要总统大选，拜登寻求连任，会希望国际情势尽量维持稳定状态，所以这次热线由美方主动邀约晤谈。



高少凡说，从中美双方事后发布的内容可以发现，这次习近平的语气相对较重，毕竟美国希望寻求稳定，但是背后动作频频，中方虽然同意两国应携手控管风险，却也不能放任美方公然采取两手策略。习近平重申了“4不、1无意”立场，也提到希望双方能够落实去年11月旧金山会谈的愿景。当然，也强调台湾问题是不可逾越的一条红线。

