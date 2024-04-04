中评关注：韩国瑜成美平衡台海局势的砝码？

韩国瑜会晤AIT理事主席罗森伯格。（中评社 资料照） 中评社台北4月4日电（记者 杨腾凯）中国国民党籍“立法院长”韩国瑜3日会晤美国在台协会理事主席罗森伯格，会议事先发布采访通知，并开放双方致词给媒体拍摄，一反罗森伯格以往在台行程的低调态度。若美方刻意让与韩见面一事获得更多曝光，或许是有意凸显韩的角色，成为平衡民进党政权的砝码。



罗森伯格去年6月来台时曾经造访“立法院”，与当时的“立法院长”游锡堃见面，但去年见游与此次见韩有两点不同，第一，去年见游时，罗森伯格态度相当低调，“立法院”事前未发布采访通知，会议全程也都闭门，谢绝媒体采访，而且会后更要求与会成员不得转述会谈内容，不论这是美方或“立院”的要求，总的来说，就是不大愿意让这趟行程获得太多曝光。



第二，去年罗森伯格访“立院”，各党都有派员出席，不是由民进党一党独揽对话机会。但罗森伯格此行，仿佛是为韩国瑜量身打造的行程，出席成员仅韩国瑜一人代表整个“立院”，没有其他“立委”，原本“副院长”江启臣也规画出席，只是因为地震影响行程，不过就算江到场，作为副手的江也不大影响韩国瑜聚集镁光灯。



尽管罗森伯格早在2日就已经分别见过蔡英文、赖清德，但行程办在府内，媒体采访管制森严，仅轮值媒体能进入拍摄，新闻稿必须由府方统一提供，不像3日罗森伯格与韩国瑜见面这趟行程，双方致词桥段是开放媒体采访拍摄，相比府方行程透明许多。



因此，一方面在采访规画上，能感受到美方有配合曝光与韩国瑜见面的用意，除此之外，罗森伯格致词时也强调，美方会和台湾各个政治光谱的政党互动，似乎在暗示不会把鸡蛋都放在民进党政府的篮子里，对于与蓝营经营关系，美方也有相当的兴趣。



对于当前的中美关系，许多分析多认为美方不愿意在台海再发生另外一场冲突，而国民党的两岸政策路线比起民进党更有平衡台海局势的效果，而韩国瑜是目前国民党政治人物在台湾政府体系中层级最高的一人，韩的“院长”职务也象征台湾多数民意，美方加强与韩国瑜互动，将有平衡、淡化民进党两岸路线的效果。



倘若美方真的有意让韩国瑜成为平衡台海局势的砝码，那么未来美方与韩的互动就很值得观察，甚至美方与国民党“立法院”党团是否提升互动、建立沟通管道，也是很重要的观察项目。