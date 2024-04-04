马英九祭黄花岗烈士哽咽　流露真情

马英九祭拜烈士并敬献花篮（中评社 林艶摄） 中评社西安4月4日电（记者 林艳）中国国民党前主席马英九4月3日上午率台湾青年访问团一行赴黄花岗七十二烈士墓园祭拜烈士并敬献花篮。中评社记者现场看到，马英九全程神情十分凝重，在听到解说员介绍烈士事迹哽咽时，马英九也红了双眼，在烈士墓园见记者时，更是心情激动，几度哽咽。



昨天上午9点许，马英九一行抵达黄花岗七十二烈士墓园瞻仰。在祭拜烈士仪式环节，马英九向烈士敬献花篮，并率访问团成员一起面向烈士墓三鞠躬祭拜。期间，访问团成员也一一上前敬献菊花。



位于广州市越秀区的黄花岗七十二烈士墓园修建于1912年，葬于此地的七十二位烈士是在黄花岗起义中牺牲的革命党人。1911年4月27日，孙中山先生领导的中国同盟会为推翻清王朝的统治，在广州举行起义。起义失败之后，中国同盟会会员潘达微先生冒着生命危险将七十二具烈士遗骸收殓，购买现黄花岗一地安葬，也因此有了纪念黄花岗起义的烈士墓园。



马英九在见记者时表示，来到黄花岗致祭，缅怀这些烈士当年展现为广大人民幸福牺牲，救国家于苦难的精神，格外激动与感动。一百一十三年前，国父孙中山先生领导同盟会在黄花岗起义，英勇牺牲的七十二位烈士，抛头颅、洒热血、慷慨就义，感动了无数人，才有后来推翻清朝政府，创建民国，结束了几千年君主专制的辛亥革命，烈士之中有两位，来自苗栗的罗福星与台南的许赞元，他们两位都是来自台湾。

