中评现场：马英九率台青访中山大学交流热络

中国国民党前主席马英九致辞（中评社 林艶摄） 中评社西安4月4日电（记者 林艳）中国国民党前主席马英九4月3日下午率台湾青年访问团赴中山大学交流，交流联谊会在中山大学具有历史意义的建筑怀士堂举行，现场师生互动气氛十分轻松热络。



中山大学党委书记陈春声教授首先致辞，对马英九一行的到来表示热烈的欢迎。陈春声表示，100年前，孙中山先生就是在这里发表激昂演讲，寄语青年学生：“古今人物之名望的高大，不是在他所做的官大，是在他所做的事业成功。如果一件事业能够成功，便能够享大名。所以我劝诸君立志，是要做大事，不可要做大官”。在演讲最后，孙中山先生更着重强调：立志，是要有“大志气，专心做一件事，帮助国家变成富强”。100年来，孙中山先生亲手题写的校训——“博学、审问、慎思、明辨、笃行”，一直激励着一代代学人严谨治学、探索求真、矢志不渝为振兴中华鞠躬尽瘁。



陈春声指出，“青年是祖国的前途、民族的希望、创新的未来”。“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望”。中大百年办学，一直重视传承红色基因、追求卓越品格、弘扬爱国奋斗精神，坚持培养堪当民族复兴重任的时代新人。我们希望，通过今天的联谊交流，你们能交到知心朋友，结下同胞情谊，在成长的道路上相行相伴相助。我们期待，在未来你们能再次到访中山大学，到粤港澳大湾区，求学就业创业，追梦筑梦圆梦。我们更寄望，你们追寻伟人足迹，传承中山精神，树立远大志向，为振兴中华挥洒青春汗水。



中山大学校长高松院士表示，中山大学由孙中山先生于1924年创办，今年恰逢百年华诞。中山大学一直以振兴中华为己任。一百年来，学校共培养了各类毕业生80多万名，他们活跃在全国和世界各地，践行中山先生“为社会福，为邦家光”的教诲。我们很高兴地看到，每年都有不少台湾学子选择报考中山大学。近十年来，学校共录取台湾学生近千人，主要集中在医学、经管、计算机等学科。同学们在校的表现都非常优秀，今天我们也邀请了部分代表来这里联谊交流。

