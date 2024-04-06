徐春莺：陆配4年拿身分证是公平与尊严问题

台湾民众党陆籍新住民委员会主委、台湾新住民发展协会名誉理事长徐春莺。（中评社 郑羿菲摄） 中评社台北4月6日电（记者 郑羿菲）针对陆配取得台湾身分证年限缩短为4年的议题，台湾民众党陆籍新住民委员会主委、台湾新住民发展协会名誉理事长徐春莺接受中评社访问表示，很多陆配姐妹对这件事并无所谓，但这是公平与尊严的问题。近年来，大陆一线、二线城市经济发展很好，原本户籍在这些城市的陆配，有一部分不愿拿台湾身分证，而一部分陆配想拿台湾身分证，主因是拿台湾证件享有更多免签的便利，端视个人所需。



徐春莺说，民进党“立委”反对的言论非常荒唐，甚至提案要求陆配宣誓，这些动作伤害更大的是陆配对台湾的情感。她反问，若有“国安”疑虑，那曾当过解放军的男性大陆人娶台湾太太来台生活、取得身分证，被通知要服兵役，就没有“国安”疑虑吗？以“国安”疑虑为说帖，只是在歧视陆配、撕裂台湾社会。



徐春莺，出生于上海市，上海复旦大学企管系毕业，1993嫁到台北，2000年取得“中华民国”身分证，2011年起担任台湾新住民发展协会常务理事，2016年后以该协会理事长身份在两岸参与交流活动，2023年出任台北市新住民事务委员会委员。2024大选期间，台湾民众党主席柯文哲曾拟提徐春莺为民众党不分区“立委”，最后因绿营抹红而婉谢民众党提名。民众党中央3日通过，徐春莺担任陆籍新住民委员会主委。



徐春莺接受中评社访问表示，陆配10多年前就曾提过拿身分证年限改为4年的建议，如果陆配与外配都被称为新住民，为何又要有差异？我们认为应该要有合理的公平。民进党因为仇中，甚至有些“立委”在政论节目中主张大陆是敌人，因此对陆配要有更严格的要求，这是在仇视陆配，是不对的。



徐春莺叹道，绿委到底有没有想过，陆配也是台湾人的妻子、丈夫，也是台湾孩子的父母，陆配也有很多优秀人才在台湾开餐厅、在医院担任看护人员，也是在服务台湾社会、照顾老人家、当保姆，台湾是个多元社会，陆配到台湾是很认真地在台湾过生活、相夫教子、培育台湾的下一代，民进党“立委”提案要求陆配拿身分证要宣誓效忠，这些荒唐的言论让她非常愤慨。



徐春莺说，还有医生的荒唐言论说陆配家人来台就医会拖垮健保，但陆配家人来台看病实际上用的是国际医疗，去年就有陆配姐妹的爸爸来探亲确诊，在台中治疗1个月花费超过新台币百万元。况且，现在70岁以上的陆配父母要申请来台定居享有健保，每年仅限定通过60人，即便排队也要20年，轮到时已90岁了，相信大部分的老人家都不愿意来台，是死也要死在自己的故乡，压垮台湾健保的说法根本就不存在。

