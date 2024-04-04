中山大学校长高松：两岸关系未来在青年

中山大学校长高松致辞（中评社 林艶摄） 中评社西安4月4日电（记者 林艳）中国国民党前主席马英九4月3日下午率台湾青年访问团赴中山大学交流，中山大学校长高松致辞表示，中山大学一直以振兴中华为己任，也很重视两岸交流合作。他指出，两岸一家亲，两岸关系的未来在青年。他也寄予两岸青年交流交心、互学互鉴、同心同行，共同感受中山先生的崇高风范和博大情怀，共同追梦、筑梦、圆梦，为民族复兴贡献青春力量！



高松表示，中山大学由孙中山先生于1924年创办，今年恰逢百年华诞。校训“博学、审问、慎思、明辨、笃行”，是由中山先生亲笔题写。



高松表示，中山大学是一所国内一流、国际知名的现代综合性大学。目前，学校在粤港澳大湾区三座核心城市广州、珠海、深圳三地办学，形成“三校区五校园”统筹发展的办学格局，以及文理医工农艺综合发展的学科布局，有70个院系和10家直属附属医院。今年，我们还将在香港设立高等研究院。



高松指出，中山大学一直以振兴中华为己任。一百年来，学校共培养了各类毕业生80多万名，他们活跃在全国和世界各地，践行中山先生“为社会福，为邦家光”的教诲。近年来，学校坚持以学生成长为中心，努力培养具备卓越学习力、思想力和行动力，能够引领未来的创造性人才。我们很高兴地看到，每年都有不少台湾学子选择报考中山大学。近十年来，学校共录取台湾学生近千人，主要集中在医学、经管、计算机等学科。同学们在校的表现都非常优秀，今天我们也邀请了部分代表来这里联谊交流。

