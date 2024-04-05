徐春莺：大陆一线城市的女性较不愿嫁来台湾

台湾民众党陆籍新住民委员会主委、台湾新住民发展协会名誉理事长徐春莺。（中评社 郑羿菲摄） 中评社台北4月5日电（记者 郑羿菲）两岸婚姻经过30多年，有什么变化？台湾民众党陆籍新住民委员会主委、台湾新住民发展协会名誉理事长徐春莺接受中评社访问表示，这些年来，大陆一线城市的女性较不愿意嫁来台湾，甚至也有小俩口婚后直接在上海、北京发展、生活，还愿意离乡背井来台湾的陆配较少，可能偏向住在内陆的城市。



至于陆配子女赴陆念书，徐春莺说，陆配子女赴陆念书的比率不高，反而是台商、台干子女比较愿意让子女去念书，因大陆资源丰富，未来发展也较好。另外，两岸关系8年来越来越紧张，长此以往，陆配父母也会较愿意让子女赴陆念书，因为陆配认为，大陆国力较强，若不幸两岸发生战事，在大陆会较安全。



徐春莺，出生于上海市，上海复旦大学企管系毕业，1993嫁到台北，2000年取得“中华民国”身分证，2011年起担任台湾新住民发展协会常务理事，2016年后以该协会理事长身份在两岸参与交流活动，2023年出任台北市新住民事务委员会委员。2024大选期间，台湾民众党主席柯文哲曾拟提徐春莺为民众党不分区“立委”，最后因绿营抹红而婉谢民众党提名。民众党中央3日通过，徐春莺担任陆籍新住民委员会主委。



徐春莺接受中评社访问表示，30多年来她看到台湾真的很可惜，没有很大的发展，重点在搞斗争内耗太大了，没有真正从民生发展的角度去想如何让老百姓过好日子，反观大陆发展得非常快，1年没回去就能感受到变化非常大。



两岸发展经过30多年，过去大陆女性因为台湾经济较富裕，愿意嫁来台湾，现在呢？徐春莺说，这些年来，大陆一线城市的女性较不愿意嫁来台湾，最常提出的问题是，为何要去台湾这么小的地方？而且台湾人还仇视大陆人。她就曾遇过北京、上海的女孩子，与台湾人结婚后就直接在上海、北京生活，若男方愿意，就来上海、北京发展，而且上海还特别多。



徐春莺指出，在上海生活的台湾人就有30多万人，毕竟上海是国际型都市，年轻人也可能认为事业很重要，就直接在当地生活、发展，婚后不愿意回台湾了。现在还愿意离乡背井来到台湾的陆配比较少，可能偏向比较内陆的城市。

