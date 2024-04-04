中评现场：马英九竖大拇指　点赞中山大学

马英九为中山大学点赞（中评社 林艶摄） 中评社西安4月4日电（记者 林艳）中山大学由孙中山先生于1924年创办，今年恰逢百年华诞。中国国民党前主席马英九一行4月3日下午率台湾青年赴中山大学交流并参观了孙中山纪念馆。在参观结束之后，马英九来到孙中山雕像前与该校党委书记陈春声教授、校长高松等人合影，并面对镜头大声喊道“中山大学赞不赞”，然后笑容满面地竖起大拇指称“赞”。



昨天下午，马英九来到广东站的最后一个行程中山大学。在交流联谊会正式开始前，马英九首先参观了孙中山纪念馆，并漫步学校感受中山大学的历史沉淀。中评社记者作为四名近身记者之一，近距离地观察了马英九在中山大学的参观过程，其中有一些细节令记者记忆深刻。



众所周知，马英九曾不只一次袒露孙中山先生是其一生崇拜的偶像。中评社记者看到，马英九走进纪念馆后，首先率领访问团成员向孙中山雕像鞠躬。随后，来自中山大学三年级的一位学生为其做了详细讲解，马英九听得非常认真仔细，并且不时与大家互动。比如，他现场考问解说员孙中山先生的身高和鞋码，并给出准确答案，身高是158，鞋码是7号。在看到毕业成绩记录展示板时，马英九则建议校方可以把孙中山在夏威夷的求学成绩列入展示范围，他说当时夏威夷还不是美国的一部分。



当马英九来到孙中山亲手题写的一幅书法前驻足许久，上面写着校训“博学、审问、慎思、明辨、笃行”。陈春声书记特别告诉他这是学校珍藏的真迹，平常不展示，校庆时也只拿出来展示一分钟，今次因为他来特别拿出来。马英九对随行记者表示，这幅真迹可以用两个字来形容，那就是“浑厚”。随后，马英九与孙中山先生真迹合影比赞。此外，在参观过程中，马英九还十分关心学校和台湾的“中山大学”交流合作情况。再比如，听到陈春声书记提到100年前孙中山先生在中山大学的首次演讲是在怀士堂时，马英九充满兴趣地询问当时演讲的内容是什么？

