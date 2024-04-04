马英九参观黄埔军校旧址　看到家书红了眼眶

马英九与台湾学生在黄埔军校旧址门口留影（中评社 林艶摄） 中评社西安4月4日电（记者 林艳）今年恰逢黄埔军校建校百年，中国国民党前主席马英九一行4月3日上午也特别来到黄埔军校旧址参观。期间，马英九多次被战争中牺牲的士兵家书而感动，红了眼眶，一度拿出手帕擦拭。



众所周知，黄埔军校全名为“陆军军官学校”，是孙中山1924年在中国共产党和苏联的帮助下建立的，这也是当时中国第一所培养革命军队干部的军事学校，曾培养了许多名将，战功显赫，是我国近现代历史上著名军事学校，被称为中国的“西点军校”。黄埔精神是“亲爱精诚，英勇向前，血洒中华”，黄埔军校学生在抗日战争中牺牲人数为19万多人，在战后幸存者仅有一万一千多人。



中评社记者看到，马英九走进军校中央厅，首先注意到了墙上挂着的一幅对联：“升官发财请往他处”“贪生怕死勿入斯门”，横批“革命者来”，解说员也在此处特别为其做了讲解。紧接着，马英九走进展厅，仔细观看了图片展览并聆听了有关黄埔军校的史迹以及黄埔军校群英的故事。令现场最为动容的一幕是，当解说员声情并茂地朗诵了一封抗日战争女烈士写给孩子的一封家书，不仅解说员一度哽咽，一旁看着展览区家书的马英九也感动地哽咽，红了眼眶，并拿出手帕擦拭。



这是一位即将在战争中牺牲的母亲写给家中孩子的家书，信中写道：宁儿：母亲对于你没有尽到教育的责任，实在是遗憾的事情。母亲因为坚决做了反满抗日的斗争，今天已经到了牺牲的前夕了！母亲和你生前是永远没有再见的机会了。希望你，宁儿啊！赶快成人，来安慰你地下的母亲！我最亲爱的孩子啊！母亲不用千言万语来教育你，就用实行来教育你。在你长大成人之后，希望你不要忘记你的母亲是为国而牺牲的！

