中评现场：两岸青年才艺交流　马英九频叫好

马英九、陈春声以及高松等人观看学生表演，神情欣慰。（中评社 张嘉文摄） 中评社西安4月4日电（记者 张嘉文）马英九率领20名青年学子访问大陆行，3日下午前往广州中山大学进行第一场的两岸青年交流会。此次交流特别安排了两岸学子的才艺大PK，由于各有专精和擅长，让马英九和中山大学党委书记陈春声以及校长高松等人都频频鼓掌叫好，现场气氛充满欢乐。



尤其在马英九带领的大九学堂学生，合唱两岸青年都孰悉的歌曲“那些年”的最后，穿插改编的电影台词“我就是笨，这么晚才来中山大学遇见你。”更让现场气氛沸腾，众陆生也帮他们鼓掌尖叫，让人看见两岸青年交流轻松的一面。



马英九一行3日上午先到黄花岗七十二烈士墓园祭献，随后到黄埔军校参访，下午则赶往广州中山大学，与陆生互动，傍晚搭机前往陕西，准备4日参加祭黄帝陵大典。



在这场中山大学的两岸青年交流联谊会上，校方特别安排中山大学学生与台湾高校师生混合坐一桌，拉近彼此的距离。



其中，来自台湾的中山大学许闵善特别分享他在陆求学的心得，他强调，在中山大学遇见了学识渊博的老师，结识了志同道合的朋友，学到了知识，拓寛了视野，大学生活丰富多彩，收获满满。他也很高兴向来访的台湾学生介绍中山大学，未来自己将继续当好中大精神的传承者，弘扬孙中山的奋斗精神。



而大九学堂学员万育铭则说，中山大学的同学都很活泼，他认识了一批新朋友，时间虽短，但彼此已感觉像家人。他也提到，在广东参访交流期间，走进比亚迪等高科技企业，实地探访“世纪工程”港珠澳大桥，让他们瞭解眞实的大陆，亲眼目睹广东在多方面的飞速发展，是这三天的最大感受。



另一位大九学堂学员，就读于台湾海洋大学的唐奕翔则分享他对港珠澳大桥最感兴趣，他认为，港珠澳大桥缩短了粤港澳三地间的交通距离，是世界桥梁工程的一大创举，一睹港珠澳大桥风采后，他期许自己能在工程专业发光，成为一名优秀的工程技术人才。