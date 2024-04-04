乌兵力匮乏　总统签令下调征兵年龄

图：乌军面临兵力不足、弹药短缺问题。图为乌军3月22日在顿涅茨克地区作战。＼美联社 中评社北京4月4日电／据大公报报导，乌克兰总统泽连斯基2日签署多项旨在缓解兵力不足的法案，包括将征兵年龄下限从27岁下调至25岁，以及重新鉴定因伤残无法服役人员的残疾情况。美媒指出，随着俄乌冲突持续，乌克兰不仅缺士兵，还缺弹药，俄军则在战场上取得更多优势。俄防长绍伊古2日表示，今年以来，乌军已损失了8万多名军人；与此同时，俄军控制土地新增了403平方公里。有分析称，俄军可能准备于5月对乌克兰展开新一轮大规模进攻。



乌克兰议会网站2日发表声明称，将征兵年龄下限从27岁下调至25岁的法案已获得总统签署。声明指出，目前乌军兵力匮乏，而大量“适合参军”的居民无法征召入伍的情况“不合时宜”。泽连斯基2日还签署了另外两项法案，一项要求因伤残不能入伍的人重新接受伤残鉴定，另一项寻求构建网络数据库，汇总符合征召入伍条件的人员信息。



美媒指出，泽连斯基签署的新法案增加了乌军可动员参战的平民人数。俄乌冲突已持续两年多，美国和欧盟允诺的援助迟迟不到，令乌军处境更加艰难。乌武装部队总司令瑟尔斯基3月29日称，乌军弹药量仅为俄军的六分之一左右。



俄控区扩大403平方公里



俄防长绍伊古2日介绍了乌克兰战场的最新情况。他透露，今年以来，乌军已损失了8万多名军人和超过1.4万套各类武器，包括1200多辆坦克和其他装甲战车；俄军控制土地新增了403平方公里。他说，俄军在过去一个多月控制了多个地区的居民点，包括顿涅茨克的克拉斯诺耶、扎波罗热的米尔诺耶等。乌方反驳了绍伊古的部分说法，声称俄军并未控制乌克兰东部前线的一些地区。



《日本经济新闻》3日报导称，俄军考虑5月开始对乌克兰展开大规模进攻，目前正在进行准备工作，包括加大攻击乌境内基础设施的力度。3月下旬起，俄军对乌各地能源设施进行密集空袭。乌最大民营能源公司顿巴斯燃料和能源公司3月30日表示，当月俄军导弹和无人机袭击导致该公司80%的火力发电能力受影响。由于乌防空体系比较薄弱，靠近前线的东部和南部电力设施受到严重破坏。

