音乐厅恐袭后　俄参军人数激增

图：莫斯科音乐厅恐袭激发俄民众参军热情。图为俄民众参加恐袭遇难者悼念活动。＼路透社 中评社北京4月4日电／据大公报报道，据俄罗斯卫星通讯社报导：俄罗斯国防部3日表示，自3月22日莫斯科音乐厅恐袭事件发生以来，俄民众参军热情高涨，仅过去10天就有约1.6万人应征入伍。



俄国防部发表声明说，近日在莫斯科和其他俄罗斯城市，希望签署合同服兵役的人数大幅增加，每天都有多达1700名志愿者来到各地选拔点，10天内已有约1.6万人签下合同。声明指出：“大多数应征者都表示，希望为3月22日悲剧中的遇难者复仇。这是他们签下合同的主要动机。”



俄春季征兵令决定从本月1日至7月15日，征召15万年龄18至30岁、不属于预备役并根据法律规定应征入伍的俄公民服兵役。所有应征入伍的新兵将被派往武装力量兵团和部队以及俄境内其他部队常驻点服役，不会参与执行对乌特别军事行动任务。俄防长绍伊古3月表示，在提高俄武装力量战斗力计划框架内，俄国防部拟在年底前组建2个集团军、14个师和16个旅。他补充说，俄方将根据对国家军事安全的新威胁来完善军队的战斗编成和人员编成。



当地时间3月22日晚，莫斯科“克罗库斯城”音乐厅遭恐怖袭击。根据俄紧急情况部更新的数据，此次袭击造成143人死亡，另有360人受伤，包括多名儿童。