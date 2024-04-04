日本新财年预算规模略有收缩

图为日本横滨。（新华社记者 张笑宇摄） 中评社北京4月4日电／据经济日报报导，日本国会参议院预算委员会近日通过了2024财年预算案。2024财年，日本一般会计财政支出总额为112.5717万亿日元，较2023年度原始预算案的114万亿日元略有收缩，但仍达到历史第二大规模。由于3月2日日本国会众议院已经通过2024财年预算案，此次参议院批准标志着该预算案正式在国会通过。



在2024财年预算中，防卫费预算达到7.9496万亿日元，同比增长16.6%。此外，受老龄化因素影响，社会保障费预算达到37.7193万亿日元，同比增长2.3%，这两项预算均刷新了历史最高纪录。



根据日本政府2023年制定的《防卫力量整备计划》，2023年至2027财年，防卫费总额将增加至约43万亿日元。在2024财年的近8万亿日元防卫费中，有7340亿日元将用于强化“对敌基地攻击能力”，3731亿日元将用于新造两艘搭载“宙斯盾”系统的舰艇，以代替陆基拦截系统，相关建造工程将于2024年开始。在确保弹药保障，提升持续作战能力方面，将投入约9249亿日元。而在缓解装备零件不足方面，将投入2.3367万亿日元。此外，与强化情报战能力相关的费用较上年大幅增加，包括监控虚假信息、强化对外信息发布能力、加大人工智能运用力度等，预算达7417亿日元。



为支持能登半岛地震的灾后重建工作，在2024财年预算中，用于应对灾害的一般预备费用从5000亿日元增加至1万亿日元。医疗从业人员人工成本等部分的诊疗报酬“主体”增加0.88%。为应对少子化，儿童家庭厅的预算规模也有所增加。在日本退出负利率政策的背景下，用于支付国债利息等的国债费增加至历史最高的27.9万亿日元。



根据日本政府预测，2024财年日本税收收入将达到历史最高的69.608万亿日元。日本政府还将新发国债35.449万亿日元，以填补收支缺口。



据日本媒体报导，在预算通过后，日本财务大臣铃木俊一在财务省召开的新闻发布会上称，如果利率上升导致利息费用增加，政策性经费将受到压力。为了不让民众失去对财政可持续性的信任，需要采取适当的调控措施。铃木俊一还表示，将努力控制年度支出，确保稳定的财源。



有分析认为，日本财政重建的努力或将再次“半途而废”。岸田政府为了恢复支持率，将在6月以后实施定额减税，此外还将进一步延长补贴期限，以抑制汽油等燃料价格高涨。

