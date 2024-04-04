美国丧葬费攀升　民众抱怨“死不起”

图：去年12月，一名无人认领死者的遗体在洛杉矶下葬。＼美联社 中评社北京4月4日电／据大公报报导，在美国民众抱怨通胀高企、经济状况差之际，丧葬费用亦持续增加。根据全美殡葬承办人协会（NFDA）的研究和统计，过去2年间，带棺材的土葬花费中位数从2021年的7848美元（约6.1万港元）上涨至2023年的8300美元（约6.5万港元），火葬花费的中位数则从5810美元（约4.5万港元）上涨至6280美元（约4.9万港元）。对美国民众来说，无法避免的死亡正变得愈发昂贵。



长期以来，美国葬礼的相关价格都由殡仪馆自行制定，甚至只有18%的殡仪馆在网上公布价格，民众查询十分不便。在阿拉斯加、南达科他、密西西比、纽约州等州份，只有不到5%的殡仪馆在网上公开价格。



根据NFDA的数据，2023年美国土葬费用中位数为8300美元，这一金额仅包括如棺材等下葬物品的费用，墓地、墓碑等费用还需另外计算；同年火葬费用中位数为6280美元，该金额也不包括墓地壁龛等花费。如果再算上神职人员、鲜花等第三方费用，这一数字还将继续增加。



弃土葬转选低价格火葬



过去50年间，丧葬费的不断增加导致越来越多的美国人放弃土葬、选择火葬。金融服务公司LendingClub数据显示，大约60%的美国人仅能靠工资维持收支平衡，家庭债务更是在2022年创下历史新高。因此，当面临死亡及下葬等紧急费用时，人们往往会偏向价格最低的选择。



丧葬承办人克莱兹卡表示，越来越多的家庭，无论社会经济地位、年龄或人口结构如何，都开始选择火葬。2015年，全美火葬率在美国历史上首次超过了土葬率。去年有60.5%的死者进行火葬，预计到2045年，美国的火葬率将增至81.4%。



不过，尽管火葬在美国正变得越来越普遍，但专家预测其成本还会继续上升。北美火葬协会执行董事凯米斯预计，火葬价格在未来不会下降，而是会随着通货膨胀和其他成本的增加而上涨。其中高昂的燃料成本和持续的人手短缺对火葬价格上涨将产生巨大影响。美国丧葬业一直面临着人员短缺的情况，殡仪学专业的入学人数近年不断下降，这意味着更少的人要承担更多的工作，推高了员工成本。

