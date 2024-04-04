中评现场：马英九驱车两小时赴黄帝陵祭拜

祭典现场（中评社 林艶摄） 中评社黄陵4月4日电（记者 林艶）今日是清明节，中国国民党前主席马英九率台湾青年访问团一行今天上午赴陕西黄陵县参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”。早上6点30分不到，马英九一行车队从宾馆出发，一路驱车两个小时抵达黄帝陵。



中评社记者现场看到，马英九位置位于第一方阵第一排第七位，紧靠国台办主任宋涛右侧位。



位于陕西省黄陵县的黄帝陵，是中华民族始祖轩辕黄帝的陵寝，世称“天下第一陵”。可以说，炎黄子孙的根、中华文明的根，就在此处。一直以来，黄帝陵祭祖都是两岸同胞血脉相连的精神纽带。马英九也极为重视祭拜黄帝陵，在2008年担任台湾地区领导人后，他打破过往由台湾内务部门负责人代表主祭的惯例，八年内曾六度亲临主祭遥祭黄帝。这是马英九首次到陕西，并到黄帝陵祭拜。



过去，曾有不少台湾知名人士亲赴陕西祭黄陵。1946年，台湾仕绅林献堂、陈逸松、丘念台、叶荣钟等人便组织了“台湾光复致敬团”至陕西省耀县，遥祭黄陵，以向世人宣告“台湾六百万炎黄子孙，二千三百余方里版图，已归祖国，籍表台湾同胞拳拳之诚”。此后，连战、吴伯雄、宋楚瑜、蒋孝严、郁慕明、洪秀柱等台湾知名人士都曾率团到黄帝陵谒陵祭祖、参与清明公祭黄帝典礼。

