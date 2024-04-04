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鲍威尔重申美国今年或减息 仍有时间观察数据
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2024-04-04 10:06:00
中评社香港4月4日电／美国联储局主席鲍威尔重申，美国经济强劲而且通胀数据高过预期，联储局仍然有时间小心考虑首次减息的时间。
据星岛网报导，鲍威尔在史丹福大学发表演说， 称指最近的数据没有实质改变联储局的看法，包括美国经济继续稳健增长、强劲但重新平衡的劳动力市场，以及通胀率在有时崎岖不平的道路上回落。
他重申，联储局官员对通胀降至2%目标更具信心前，并不适宜减息。官员仍有时间让更多数据来指引决策，局方将“逐次会议”作出决定，如果经济发展一如预期，在今年某个时候开始减息将是适当做法。
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