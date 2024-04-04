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青海海西州茫崖市发生5.5级地震
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2024-04-04 10:11:57
中评社香港4月4日电／新华社报导，中国地震台网正式测定：4月4日8时39分在青海海西州茫崖市（北纬38.39度，东经90.93度）发生5.5级地震，震源深度10千米。
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