“熟人推荐”不能触碰边界

（来源：新华社） 中评社北京4月4日电／据经济日报报导，近日不少用户发现，曾经是购物平台“擅长”的精准推送，开始大量出现在金融服务、生活应用甚至社交软件中。“你可能喜欢的款式”“你可能心动的酒店”“你可能认识的人”……手机应用不遗余力地推送，用户则担心个人信息被过度获取。



看似提供便利，实则制造困扰，过多“熟人推荐”引发用户集体反感。一是担心个人信息泄露。平台对用户数据的大量读取和深度处理，引起消费者疑虑。二是“推荐熟人”“猜你喜欢”等选项往往是默认开启，需要用户手动关闭的选项却设置隐蔽、操作繁琐，不少用户都曾遇到取消难、关闭难的情况。



购物平台的精准推送已被反复吐槽，社交软件为何还会热衷于此？面对互联网获客的激烈竞争，各类应用都希望提高用户黏性，增加用户留存时长，但自作主张地“替”用户选择绝非明智之举。要想长久地留住客户，还是要在产品质量、模式创新上下真功夫，决不能只盯着消费者钱袋子而忽略了用户体验，甚至逾越法律底线。



企业确保用户获得良好体验的同时，要真正尊重用户选择，切实维护好个人信息安全。相关部门应严格按照个人信息保护法等规定，强化对各类软件、应用过度搜集处理个人信息的监督管理，管住各类应用的“任性”推送，避免其触碰边界，侵扰用户正当权益。