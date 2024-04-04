南非国民议会议长因遭腐败调查辞职

中评社香港4月4日电／南非国民议会议长马皮萨-恩卡库拉因遭到腐败调查于3日宣布辞职。



马皮萨-恩卡库拉当天发表声明，宣布辞去国民议会议长和议员职务，并说“辞职立即生效”。她表示，做出辞职决定是为了将时间和精力用于应对执法部门的调查。辞职“绝不是表明或承认有罪”，而是为了维护非洲人国民大会（非国大）的形象和国民议会的神圣。她坚持自己是清白的，并决心为自己正名。



新华社报导，非国大和南非国民议会当晚分别发表声明，确认收到马皮萨-恩卡库拉的辞职信。



马皮萨-恩卡库拉是南非执政党非国大的资深成员。她近期被指责在担任南非国防和退伍军人部长期间，于2016年至2019年间向军事承包商索贿。南非媒体援引法庭文件称，她可能因此面临12项腐败指控。



南非国家检察署于3月19日对马皮萨-恩卡库拉位于约翰内斯堡的住所进行突击搜查，她于3月21日宣布离岗“特别休假”，由国民议会副议长策诺利担任代理议长一职。上周，马皮萨-恩卡库拉向位于比勒陀利亚的高等法院提出紧急申请，旨在阻止可能因腐败指控对她进行的逮捕，但高等法院法官于4月2日驳回了这一申请。



马皮萨-恩卡库拉出生于1956年，2012年至2021年担任南非国防和退伍军人部长，2021年8月当选南非国民议会议长。