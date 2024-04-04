中大研纳米机械人　高效治疗脑中风

中大跨学科研究团队开发了磁控溶血酶激活剂纳米机械人治疗缺血性中风，有望减少缺血引起的脑损伤及减低治疗的副作用。（大公报） 中评社香港4月4日电／大公报报导，中风是全球第二大死因，亦是导致成年人永久伤残和认知障碍的最常见成因。中大跨学科研究团队开发了磁控溶血酶激活剂纳米机械人（tPA－nbots）治疗缺血性中风，溶栓速度较传统治疗快5至20倍，有效疏通更幼细更远离主干的末梢血管，有望减少中风患者缺血引起的脑损伤，及减低治疗的副作用。



中大工程学院机械与自动化工程学系、中大医学院影像及介入放射学系和内科及药物治疗学系的跨学科研究团队共同开发了磁控tPA－nbots。透过将载有tPA－nbot群的导管置入到接近血栓的位置，然后遥控这些纳米机械人到达只有亚毫米大小的血管中，瞄准血块启动溶栓过程。血块溶解后，tPA－nbot群将被导航回到导管，一并离开体内，以策安全。



中大医学院影像及介入放射学系荣休讲座教授余俊豪指出：“这个新治疗系统有望将纳米机械人经导管输送，并由体外磁场引导到末端血管或其他小血管内的血栓位置，弥补单纯倚靠导管的不足。尽管在临床应用前仍有不少技术问题要解决，我相信我们正朝着正确的方向迈出重要一步。”