未来3年料35%大学生选修STEAM学科

第二届大湾区国际科创峰会昨日在香港科学园举行。（大公文汇全媒体） 中评社香港4月4日电／大公报报导，“第二届大湾区国际科创峰会”昨日在香港科学园举行，邀请来自政府及学术界的一众专家，共同开展主题演讲和圆桌会议，探讨科技创新与国际教育合作的前景。教育局副局长施俊辉表示，特区政府十分重视和支持教育发展，2023／2024年度教育财政支出达到1040亿元，亦计划放宽非本地生学额及留港就业安排，将招收境外学生的比例从20%提高至40%，并预计未来3年将有35%本地大学生选修STEAM相关学科，及六成学生修读八大中心相关课程。



峰会主题演讲以“政府战略加速全球教育合作伙伴关系”为题。施俊辉指出，现时有多项政策鼓励非本地生来港求学或求职，包括容许非本地生应征暑期工、延长放宽“非本地毕业生留港／回港就业安排”、增拨“一带一路奖学金”资助额、增加“香港博士研究生奖学金计划名额”等。他预计，未来3年将有35%本地大学生选修STEAM相关学科，及六成学生修读八大中心相关课程。



推动传统课程教学模式数位化



北京大学校长龚旗煌表示，在新一轮科技革命和产业变革的背景下，高等教育需不断变化，包括重视多学科交叉汇聚、推动传统课程教学模式数位化等。在育人目标上，培养的创新人才需有家国情怀和使命感，具备国际化的知识视野，要快速适应人工智能等新技术带来的颠覆性变革。



全球化趋势下，不同地域的高校都在科创教育上面临新挑战。今次峰会有多位本地大学校长出席，亦有来自哈萨克斯坦、新加坡、沙特阿拉伯等“一带一路”沿线国家的院校校长出席。



圆桌会议上，阿卜杜拉国王科技大学校长陈繁昌认为，需让人才瞭解世界各地正在发生的事情，在交流和借鉴其他经验的过程中产生合作。新加坡国立大学校长陈永财表示，大学现已同世界各地约200个机构达成合作，招收更多国外教员与学生，鼓励人才多维度交流，让国际性的联系与合作自然而然地发生。



孙东：支持创科成果商业化



峰会的开幕致辞上，创新科技及工业局局长孙东指出，高等教育在粤港澳大湾区融合发展中发挥关键作用，且本港拥有5间世界排名前100位的大学，有助香港成为国际科创中心。他续指，政府近来积极培养创新科技人才，推出的“创科实习计划”为大学提供资源开展研发工作，支持成果商业化，有利于扩大本地创新人才库。



香港科技大学校长叶玉如则表示，希望峰会的讨论能推动伙伴关系建立，促进科学教育，进一步将香港打造成交流合作枢纽和高等教育枢纽、推动大湾区发展成科技创新中心。



中国外交部驻香港公署副特派员方建明指出，外交部始终全力支持香港扩大对外交往与合作，参与大湾区和“一带一路”建设。他希望当前香港教科界突破更多颠覆性技术与尖端技术，利用好教育及人才优势，促进中西文化交融与共。