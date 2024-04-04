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日本福岛县附近海域发生六级地震
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2024-04-04 11:49:30
中评社香港4月4日电／据日本放送协会报导，日本福岛县附近海域今天中午发生六级地震。暂时未有伤亡报告。
地震于当地时间中午12时16分左右发生，东京亦有震感。
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