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日本福岛县附近海域发生六级地震
http://www.CRNTT.com   2024-04-04 11:49:30


　　中评社香港4月4日电／据日本放送协会报导，日本福岛县附近海域今天中午发生六级地震。暂时未有伤亡报告。

　　地震于当地时间中午12时16分左右发生，东京亦有震感。

　　


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