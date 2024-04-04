撤辣释放购买力　香港细码盘楼价反弹

左图：天水围嘉湖山庄2房单位造价不足2个月贵75万或24%。右图：青衣美景花园2房单位楼价于短短18日大升逾一成。（大公报） 中评社香港4月4日电／大公报报导，楼市撤辣后，购买力倾巢而出，各区二手交投激增，上车盘重镇屯门、青衣及荃湾区，上月交投量齐齐升至3年高位，细码屋苑楼价转势反弹，其中青衣美景花园2房单位突破410万元，身价短短18日大升逾一成；上车天堂天水围嘉湖山庄2房亦由315万涨至390万元，不足2个月卖贵75万，升幅约24%。业界指出，不少买家趁目前楼价仍处逾7年低位加快入市，导致近期平盘被快速消化。



利嘉阁地产区域董事彭锦添表示，青衣区于3月份共录97宗二手买卖，比2月的31宗增加2.1倍，是2021年3月录124宗以来3年最旺。随着笋盘消化，个别单立造价明显反弹，例如美景花园6座低层B室，实用面积432方呎，2房间隔，3月9日率先以372万元易手，其毗邻第8座低层E室，面积及座向一样，同月27日以411.8万元沽出，相隔仅18天，已涨价39.8万或10.7%。



彭锦添称，二手住宅价量齐升，业主议价空间收窄至5%至8%，整体成交价比今年初反弹约5%。



撤辣后楼价回升的例子随处可见，其中嘉湖山庄景湖居5座低层E室2房户，实用面积446方呎，今年2月初仅以315万元低价沽出，实用呎价7063元；楼市撤辣后，其楼上中层E室于3月24日以390万元卖出，实用呎价8744元，两个单位相差7层，但楼价卖贵75万元，升幅达23.8%。据中原地产资料，嘉湖山庄3月成交量达74宗，较2月增加2.7倍，平均实用呎价重上逾8000元，达8634元，按月反弹12%。



屯门3月录260宗买卖 创3年高



在不乏上车盘供应的屯门区，中原地产分行经理陈家富表示，该区3月录得约260宗二手买卖，较2月反弹近2倍，并创3年新高。踏入4月，市况持续畅旺，最新成交包括翠林花园D座低层3室，实用面积747方呎，3房套间隔，获换楼客以552万元买入，原业主持货17年，账面获利401.2万元，升值2.7倍。



荃湾区二手交投也升至3年高位。美联物业高级分区营业经理钟家豪表示，荃湾区于3月合共录得约260宗二手买卖，比2月82宗增约2.2倍，交投量是近3年最多。



中原地产副区域营业经理王勤学表示，各路买家积极入市，元朗区3月录约187宗二手买卖，按月升逾2.9倍，创2021年7月后新高，当中尚悦最多成交，占19宗，平均实用呎价10649元。



楼价仍较历史高位低24%



中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，虽然撤辣后楼价录得回升，但相比2021年8月历史高位，目前楼价仍低约24%，中国人传统观念宁买当头起，不少市民趁楼价仍处逾7年低位，积极加快入市，导致近期平盘被快速消化。



二手价量回升，个别蚀让笋盘成为吸纳目标，消息指，中半山腾皇居中层A室，实用面积1520方呎，采3房套间隔，刚以5000万元沽出，实用呎价32895元，较原业主2019年入价6900万元大跌1900万，单位约4年半贬值27.5%。