中评镜头：马英九入住陕西宾馆　获最高礼遇

陕西丈八沟宾馆有陕西的钓鱼台之称。（中评社 张嘉文摄） 中评社陕西4月4日电（记者 张嘉文）马英九率团访问大陆进入第四天，一行人在3日晚间搭机从广州飞抵陕西，入住有“陕西的钓鱼台”美誉的陕西宾馆，马英九等人将在陕西停留四天，除了4日一早参加祭黄帝陵大典外，将参访秦始皇帝陵博物院、法门寺、大慈恩寺（大雁塔）、陕西历史博物馆及西安国家版本馆等等，也会前往马援祠及马援墓寻根。



马英九被安排入住的陕西宾馆又称陕西丈八沟宾馆，是接待党和国家领导人及召开大型会议的园林式国宾馆，也是五A级的中国绿色饭店，可以看出马来到陕西同样是受到最高礼遇的对待。



陕西宾馆曾接待过五十多个国家和地区一百多位政界要员，园区内的1号楼曾接待过刘少奇、邓小平、江泽民、胡锦涛等党和国家领导人及众多外国政要。7、8、9 号楼于 1964 年建成，周恩来等党和国家领导人曾下榻于此。



该宾馆占地75万平方米，建筑面积33万平方米，丈八湖面积5.4万平方米，绿化率达70%以上，是陕西的一大地标。也由于占地广大，宾客在园区内移动必须靠着电瓶车搭载，否则很容易迷路。但也因为这个特点，对于喜爱跑步的马英九来说非常适合，在陕西宾馆的这四天，很有机会抽空一早来个晨跑。

