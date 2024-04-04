徐巧芯爆：罗森柏格提到“赖清德520讲稿”

中评社台北4月4日电／“立法院长”韩国瑜昨（3）日上午在副院长江启臣及蓝委葛如钧、白委张启楷陪同下，接见“美国在台协会”（AIT）主席罗森伯格一行。国民党“立委”徐巧芯透露，罗森柏格此次有直接谈到赖清德的“520就职演说讲稿”一事，这代表美方对赖演说内容十分关注，认为这会牵动到两岸关系的高风险；且美方也希望与国民党团建立直接联系管道，一方面是希望蓝营能“拴紧赖清德”，另一方面则为了沟通对美预算和采购。



根据《中时新闻网》报导，徐巧芯昨在政论节目《少康战情室》表示，罗森柏格是可以直通国务院高层的AIT主席，所以3个月内2度访台有其意义，如果不是美方担心赖清德当选之后，台海情势会发生变化，不再符合美方希望的维持现状，她又何必再次访台。



徐巧芯也透露一个“非常明确的讯息”，罗森柏格有直接谈到赖清德“520就职演说讲稿”这件事。徐表示，美方认为赖的演说内容会影响到大陆怎么看待台湾，也就是两岸关系接续下来的高风险，是在于赖清德520的谈话，若赖清德还像选举期间一样讲什么“‘中华民国宪法’是灾难”、用一堆“台独”的人、继续搞“台独”，就会有影响。



对于罗森柏格在520前夕访台，徐巧芯表示，罗森柏格实际上跟不同政党、包括韩国瑜院长都有对话，美方有发现台湾政局正在转变，过去民进党在“国会”是多数，在美国利益、需求上都是民进党说了算，但是现在状况不一样，在新“国会”就任后，美方对于现在蓝绿“国会”的想法、看待台湾的局势，已有了很大的转变。