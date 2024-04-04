“河南夏商周三代文明展”亮相香港

（来源：大公报） 中评社北京4月4日电／据中国文化报报导，4月2日，由河南省文物局、香港特别行政区政府康乐及文化事务署联合主办，河南博物院、香港历史博物馆承办的“天地之中——河南夏商周三代文明展”在香港历史博物馆开幕。



展览精选来自河南省内15家文博机构超150件（套）夏商周文物精品，包括大型及成组的青铜器、玉器、陶器、骨器及卜骨等文物。展出的河南二里头遗址出土玉戚璧，郑州商城遗址出土兽面乳丁纹铜方鼎，安阳殷墟出土刻辞甲骨、青铜礼器，淅川下寺楚墓出土王子午鼎，新郑郑国祭祀遗址出土成组青铜礼、乐器等，为研究夏商周社会历史文化提供了直观的物证。厚重典雅的铜器、莹润精致的玉器、古朴质美的陶器等为香港观众讲述中原青铜时代的精彩故事，多角度、全方位展现中原文明的面貌和精神特质。



“天地之中——河南夏商周三代文明展”以时间为轴、以文物和遗址为点、以王朝与四域的政治关系为面，呈现出夏商周三代气势恢宏的历史场景和包容有度的文化特性。展览充分运用夏商周断代工程、中华文明探源工程等最新研究成果，展示了中华文明在起源、形成和发展过程中所取得的辉煌成就，诠释了中华文明多元一体格局形成的原因。



展览策划者希望通过深入发掘中原文化内涵，将丰富的文化资源转化为强大的文化力量，使华夏文明在传承中不断创新发展，从而增强民族凝聚力和自豪感，为坚定文化自信提供精神动力。



展览将持续至7月8日。