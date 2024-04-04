一根绣花针　带活小乡村

（来源：中国文化报） 中评社北京4月4日电／据中国文化报报导，拿起针，穿起线，绣娘手腕翻飞间，色彩艶丽的丝线化作千姿百态、生动可爱的图案，绣出了一个个精美的荷包、一双双小巧的虎头鞋，也绣出了山东省临沂市费县群众红红火火的好日子。



工坊开办



费县手绣是山东省级非物质文化遗产，主要以花草蔬果、飞禽走兽为题材，以红、绿、粉等鲜艶色彩为主，造型生动活泼，有着浓郁的沂蒙风情。



“现在，掌握传统手工艺、从事相关行业的人并不多，工艺品大部分都采用工业化生产，传统技艺难以传承发展。”费县手绣项目传承人卞成飞是山东金升工艺品有限公司（简称“山东金升”）总经理、监事，也是费县手绣扶贫工厂的负责人。近年来，该公司在费县开设了费县手绣扶贫工厂和多个实训基地，向当地村民传授费县手绣技艺，以文化赋能乡村振兴，带动群众就业创业。



卞成飞表示，费县手绣是鲁绣的一种，不仅有着数百年的悠久传承，绣品中运用的许多图样也有着吉祥的寓意，承载着当地一代代劳动人民对美好生活的向往。然而，由于费县手绣的图案和用色较为鲜艶夸张，在现代生活中很难得到广泛应用，且制作技艺十分复杂，从事的人也就越来越少。



让古老的技艺在当代焕发新活力，就需要不断促进其在生产生活中的应用，让传统技艺转化为产品、形成产业，充分融入现代生活。于是，卞成飞萌生了开办非遗工坊的想法。在文化和旅游部等三部门持续推动非遗工坊建设的背景下，卞成飞发挥优势、整合资源，集结掌握费县手绣技艺的员工作为培训教师，建立了费县手绣扶贫工厂。

