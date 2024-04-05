驳见顶论　美专家：中国仍在崛起　不要低估

罗迪在《外交事务》撰文：中国仍在崛起 中评社华盛顿4月4日电（记者 余东晖）当美国开始流行“中国经济见顶论”时，美国知名中国经济问题专家罗迪（Nicholas R. Lardy）以数据来纠正美国人的五大误解，强调“中国仍在崛起，不要低估世界第二大经济体”。



彼得森国际经济研究所高级研究员罗迪2日在《外交事务》网站撰文，题为“中国仍在崛起－－不要低估世界第二大经济体”，对中国经济提出了不同于当前美国外交学界流行的判断。



过去二十年，中国经济迅猛增长，令许多美国人感到惊叹，甚至恐惧。“中国经济威胁论”经常甚嚣尘上。然而过去两年，随着中国经济增速放缓，美国学界又冒出中国经济增长已经见顶的论调。有人甚至宣称，中国经济将进入长期衰退，或许永远无法超过美国。拜登也在今年的国情谘文中宣扬“美盛中衰”。



最近刚去中国参加发展论坛，并对中国经济进行实地考察的罗迪对这些论调提出了不同看法。他在最新的文章中指出，这种不屑一顾的看法低估了中国经济的韧性。中国固然确实面临着几个不利因素，但中国在上世纪70年代末走上经济改革之路时，克服了比当前更大的挑战。未来几年，中国的经济增长速度仍可能是美国的两倍。



罗迪引用大量数据，从五个方面澄清美国人对中国经济状况普遍存在的误解。